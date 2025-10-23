Варненският район "Одесос" празнува днес с водосвет, музейни беседи и концерт

снимка: Район "Одесос", Фейсбук

История, дух и традиция – "Одесос" празнува днес началото на местното самоуправление. С решение на Общински съвет – Варна от 2012 г. 23 октомври е обявен за официален празник на район „Одесос“. Датата е избрана, защото се счита за начало на местното самоуправление във Варна, припомнят от районната администрация.

На 23 октомври 1878 г. новоназначеният губернатор Павел Баумгартен, натоварен със задачата да изгради българската администрация в града, въвежда гражданското управление и назначава първия Градски съвет, Окръжен управител и Окръжен съдебен съвет.

За председател на Градския съвет – еквивалент на днешния кмет – е определен Петър Попов. Съветът се състои от петима души – включително писар и касиер – и отразява тогавашния облик на Варна: сред съветниците има един турчин и един арменец, представители на многообразието на града още от онези времена.

ПРОГРАМА НА ПРАЗНИКА:

10:30 ч. – Водосвет за здраве и успехи

В сградата на район „Одесос“ ще бъде отслужен празничен водосвет от отец Василий Шаган от храм „Св. Никола“.

През целия ден – Вход свободен в Музея за нова история на Варна

По инициатива на район „Одесос“ и в партньорство с Регионален исторически музей – Варна, в чест на празника входът ще бъде свободен за всички посетители.

Жителите и гостите на Варна са поканени да се включат в безплатни беседи: 10:00 ч., 13:00 ч.,15:00 ч. и 17:00 ч.

Всички варненци са поканени да се включат в празника и да се потопят в историята на града чрез експозициите на музея!

19:00 ч. – Празничен концерт в Художествената галерия – Варна. Вечерта ще завърши с концерт на квартет класическа музика, който ще изпълни произведения на Бетовен, Франк и Шнитке – посветен на духа, културата и единството на „Одесос“.

