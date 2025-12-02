Варненският съд даде ход на дело, касаещо проект на Алея Първа

Булфото

Административният съд във Варна даде ход на дело, образувано по жалба на Сдружение "Варна диша", Сдружение "Български алианс за достоен живот" и Политическа партия "Зелено движение" против Решение на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Изграждане на международен и конгресен център" на Алея първа във Варна.

Съдът насрочи разглеждането на делото в открито съдебно заседание за 4 февруари 2026 г. в 13:30 ч., съобщиха от пресцентъра на съда, предаде Радио Варна.

