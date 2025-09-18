Варненският съд остави в ареста прокурорския син Николай Маджаров

Снимка: Булфото

Състав на Варненския районен съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" на Николай Маджаров, обвинен за две престъпления - за отглеждане на 90 растения от рода на конопа и намерена суха тревиста маса, предава Радио Варна.

Маджаров не е осъждан, но е имал и други криминални регистрации - за държане на дрога, за грабеж, както и отнета шофьорска книжка заради отказ да даде проба за наркотици.

Определението подлежи на обжалване в 3-дневен срок. Следващото заседание ще бъде на 24 септември от 13 ч.

Припомняме, че в началото на седмицата Николай Маджаров беше арестуван при спецакция на ГДБОП - Бургас с 50 килограма марихуана, а изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се води от варненската Районна прокуратура, за да се гарантира безпристрастност.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!