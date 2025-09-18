реклама

Варненският съд остави в ареста прокурорския син Николай Маджаров

18.09.2025 / 13:09 1

Снимка: Булфото

Състав на Варненския районен съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" на Николай Маджаров, обвинен за две престъпления - за отглеждане на 90 растения от рода на конопа и намерена суха тревиста маса, предава Радио Варна. 

Маджаров не е осъждан, но е имал и други криминални регистрации - за държане на дрога, за грабеж, както и отнета шофьорска книжка заради отказ да даде проба за наркотици. 

Определението подлежи на обжалване в 3-дневен срок. Следващото заседание ще бъде на 24 септември от 13 ч. 

Припомняме, че в началото на седмицата Николай Маджаров беше  арестуван при спецакция на ГДБОП - Бургас с 50 килограма марихуана, а изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се води от варненската Районна прокуратура, за да се гарантира безпристрастност.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 117344 | Одобрение: 5869
За грабеж - криминална регистрация! Много възпитателно и възпиращо!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама