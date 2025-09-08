Варненският треньор на Иван Иванов: Преминаването към мъжкия тенис не е лесно

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Вярвахме, че това може да се случи, това каза за bTV Кристин Грозданов, бившият треньор на победителят в US open за младежи Иван Иванов. Той допълни, че това е добрия пример, който трябва да следват децата, не само тенисистите, а и всички, които имат амбиции.

Смях и радост - това са били емоциите, които варненският треньор е споделил с бившия си възпитаник след огромния успех. Те са били още по-удовлетворяващи, защото преди финалния мач с Александър Василев, Иванов е имал проблем с рамото.

Грозданов е доволен от спокойствието, с което той е играл.

Преминаването към мъжкия тенис е трудно, подчерта треньорът. Той обаче вярва във възможностите на младите български тенисисти и призова всички да ги подкрепят в Пловдив, където те ще играят като част от националния ни мъжки отбор.

