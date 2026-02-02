Варненско забавление в снега

Снимка: Фейсбук, "Забелязано във Варна", Hris Iv

Докато една част от жителите на морската столица се мръщят на зимната обстановка в града, а други се ядосват, движейки се с автомобилите си по не особено почистените улици, има и такива, които искрено се забавляват на натрупания сняг.

В Морската градина може да бъде видян интересен снежен човек. За разлика от други подобни фигури от сняг, този сякаш е паднал на земята.

Варненец (или варненци) с чувство за хумор са го направили така, че да изглежда като да се е прекатурил назад. Снежният човек не само, че има шапка и шал, но е и с обувки.

Не изглежда обаче да е ядосан от ситуацията, защото му е направена усмивка.

