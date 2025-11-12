Варненското ОУ „Н. Й. Вапцаров" с трета поредна победа в „Бързи и сръчни“

Снимки: Община Варна

130 деца от 12 училища се включиха в състезанието за втори клас от спортния празник за най-малките ученици „Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025, който се проведе в спортната зала на МСК „Владислав Варненчик“ във Варна.

След успехите си при четвърти и трети клас и днес възпитаниците на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, се оказаха най-подготвени и записаха хеттрик в тазгодишното издание на спортната надпревара. Във финала те изпревариха традиционно силния отбор на ОУ Ангел Кънчев, а топ 4 допълниха съставите на СУ „Найден Геров“ и ОУ „Антон Страшимиров“.

Поздравления за участието си заслужават и представителите на СУ „Неофит Бозвели“, ОУ „Иван Вазов“, СУ „Гео Милев“, ОУ „Димчо Дебелянов“, ОУ „Стоян Михайловски“, СУ „Климент Охридски“ (Аксаково), ОУ „Кап. Петко войвода“ и СОУ „Елин Пелин“.

Призьорите получиха купи и медали, осигурени от общинската спортна дирекция, а всички останали взеха участие в атрактивната томбола със спортни пособия, където голямата награда - марков велосипед, отново отиде при шампионите от ОУ „Н. Й. Вапцаров“.

Последният старт на спортния празник „Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025 е на 13 ноември (четвъртък), когато на старт ще застанат първокласниците.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!