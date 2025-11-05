Варненското ОУ "Н.Й. Вапцаров" спечели първия старт от "Бързи и сръчни" – сезон Есен 2025

снимка: Община Варна

Поредното издание на спортния празник за най-малките ученици от морската столица „Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025, бе открито с надпреварата за IV клас.

13 отбора премериха сили в залата на МСК „Владислав Варненчик“ във Варна, като в крайна сметка поредна титла завоюваха възпитаниците на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, които във финала победиха приятната изненада – тима на 7 СУ „Найден Геров“, а в спора за третото място СУ „Неофит Бозвели“ изпревари ОУ „Ангел Кънчев“.

Добри думи за представянето си заслужават и отборите на ОУ „Г. С Раковски“, ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Панайот Волов“, СУ „Климент Охридски“ (Аксаково), ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Кап. Петко войвода“ и ОУ „К. Арабаджиев“.

Всички призьори бяха наградени с купи, медали и грамоти от Кристиан Димитров – директор на Дирекция „Спорт“ към Община Варна, а най-много емоции предизвика томболата със спортни пособия, където голямата награда бе марков велосипед.

На 6 ноември спортният празник продължава с надпреварата за III клас, а състезанията при най-малките I и II клас, са на 12 и 13 ноември.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!