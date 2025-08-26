Варненското софиянче от Шумен: Спомен за великия Тодор Колев

стоп кадър: Ютуб

Големият български актьор Тодор Колев на 26 август щеше да навърши 86 години. Макар да е правил забележителни театрални роли, българският Чарли Чаплин си остана любимец на няколко поколения заради незабравимите му участия във филми като „Топло”, „Двойникът”, Опасен Чар”, „Господин за един ден”.

Тодор Колев и до днес се помни с изпълненията му на песни, насочени към живота на обикновения човек, пише "Дарик". Големият майстор на комедийното изкуство се ражда в Шумен. Още на приемните изпити във ВИТИЗ варненското софиянче от Шумен, както сам наричаше себе си , използва по-различен подход, за да впечатли журито. Обува високи токчета и преправя гласа си на по-дебел, защото комисията била по-благосклонна към кандидати с масивна фигура и пощен глас.

Обикаля театрите в Смолян, Шумен, Пловдив, както и столичните сцени на „Сълза и смях” и „София”. Участва в десетки български филми, които и до днес са сред любимите на зрителите.



Въпреки етикета на комедиен актьор Тодор Колев успява по изключително драматичен начин да представи героите си.

След промените Тодор Колев е автор и водещ на първото по рода си ток шоу у нас – „Как ще ги стигнем”.



В едно интервю от 2001-а година, което обаче видя бял свят след смъртта му, актьорът споделя: "Американците са много интересни хора. Това, което говорят, че са тъпи, посредствени хора - като всяка нация са. Има всякакви, както и при нас има всякакви хора. При нас преобладаващото болшинство в момента е простотията!"



И до днес актьорът остава любимец на българите, а песните, които създаде, продължават да предизвикват същите емоции у почитателите му. Защото той освен голям артист беше и истински герой....!

