Варненци: Не посягайте на сърничките и елените в гората над "Възраждане"

Кадър Забелязано във Варна, В. Марков

Около Варна има няколко гори, в които има горски създания.

В гората над Възраждане граждани забелязаха сърничка и елен.

Клипът в социалната мрежа обаче предизвика смесени чувства.

Според някои веднага по следите им могат да тръгнат бракониери.

Не издавайте местонахождението им, моля ви, пише гражданин.

Сега убийците ще тръгнат с пушките!! Голяма мода е и камери да слагат в горите да следят от къде минават да ги убият!!! Ловците трябва да им се съберат всички пушки!!! Избиха всичко!!!!, посочва друг.

