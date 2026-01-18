реклама

Варненци: Не посягайте на сърничките и елените в гората над "Възраждане"

18.01.2026 / 15:47 0

Кадър Забелязано във Варна, В. Марков

Около Варна има няколко гори, в които има горски създания.

В гората над Възраждане граждани забелязаха сърничка и елен.

Клипът в социалната мрежа обаче предизвика смесени чувства.

Според някои веднага по следите им могат да тръгнат бракониери.

Не издавайте местонахождението им, моля ви, пише гражданин.

Сега убийците ще тръгнат с пушките!! Голяма мода е и камери да слагат в горите да следят от къде минават да ги убият!!! Ловците трябва да им се съберат всички пушки!!! Избиха всичко!!!!, посочва друг.

 

 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама