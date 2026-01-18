Варненци: Не посягайте на сърничките и елените в гората над "Възраждане"
Кадър Забелязано във Варна, В. Марков
Около Варна има няколко гори, в които има горски създания.
В гората над Възраждане граждани забелязаха сърничка и елен.
Клипът в социалната мрежа обаче предизвика смесени чувства.
Според някои веднага по следите им могат да тръгнат бракониери.
Не издавайте местонахождението им, моля ви, пише гражданин.
Сега убийците ще тръгнат с пушките!! Голяма мода е и камери да слагат в горите да следят от къде минават да ги убият!!! Ловците трябва да им се съберат всички пушки!!! Избиха всичко!!!!, посочва друг.
