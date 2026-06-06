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Варненци: Нещо гори на крайезерния път

06.06.2026 / 14:39 1

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", П. Николов

Гъст облак дим се извива в небето над Варна. За това алармират очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

"Нещо гори на крайезерния, посока Казашко", "Гумите на домостроителния пак горят. Движението е спряно към Казашко.", коментират будните варненци.

По тяхна информация е спряно движението към Казашко. 

Към момента няма подробности за пожара от полицията.

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Коментари
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Серж (преди 33 минути)
Рейтинг: 240808 | Одобрение: 48698
Е, нали в предната статия го написахте! " Гори зеленчуковата борса в Бургас"...

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