Варненци: Нещо гори на крайезерния път
снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", П. Николов
Гъст облак дим се извива в небето над Варна. За това алармират очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".
"Нещо гори на крайезерния, посока Казашко", "Гумите на домостроителния пак горят. Движението е спряно към Казашко.", коментират будните варненци.
По тяхна информация е спряно движението към Казашко.
Към момента няма подробности за пожара от полицията.
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