Варненци алармират: Тровят улични котки с антифриз

В Морската градина, до Детския кът и около Спортното училище в кв. "Чайка" има случаи на отровени с антифриз улични котки. Това разказа адвокат Таня Савчева пред Радио Варна, позовавайки се на личния си опит и на скорошни публикации в социалните мрежи. Аз самата съм водила агонизиращи животни във ветеринарна клиника за евтаназия, за да не се мъчат. Становището на ветеринарите беше, че котките са били отровени, разказа Савчева.

Не случайно има ветеринарни клиники, които публикуват в социалните мрежи каква е симптоматиката при отравяне и дават указания като антидот да се ползва алкохол, за да може да бъде спасено животното.

Трябва да сме наясно, че тук говорим за най-тежка форма на вина - предумисъл. Когато някой напои филия хляб с антифриз и я даде на животни, знаейки че те ще се отровят и умрат в агония, това е предумисъл. Това не е случайно, нито е извършено по небрежност. Също трябва да знаем, че говорим за убийство, коментира адвокатът.

За информация на хората, които извършват тези убийства член 325, Б от Наказателния кодекс казва, че който прояви жестокост към гръбначно животно и му причини, паради жестокост, смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години, посочи Таня Савчева.

Отделно има квалификация, че ако това се извършва със средства опасни за живота на хора и животни, по особено мъчителен за животното начин. Този случай е такъв, защото има и домашни любимци, които поглъщат отровена храна и също умират. Социалните мрежи изобилстват от такива случаи. Савчева апелира всеки, който открие агонизиращо или мъртво животно да позвъни на тел.112, да сигнализира прокуратурата и полицията.

Очаквам прокуратурата да си свърши работата, да се опита да проведе разследване и най-вече да се насочи активно към превенция на тези случаи – да се следят камери, да се сигнализира и та където има сигнали да има обход на полицаи, призова подателката на сигнала.

Сигналът е входиран от адвокат Савчева във варненската Районна прокуратура на 14 януари. На 20-ти януари е образувана проверка по случая и с указания от Прокуратурата е бил изпратен до Първо РПУ за извършване на проверка. Срокът за това е един месец, съобщиха съобщиха за Радио Варна от Районна прокуратура-Варна.

