Варненци гледат концерта на Дара в София на голям екран на входа на Морската
Снимка Булфото
Община Варна организира пряко излъчване на Bangaranga концерта на DARA в София тази вечер от 18:00 часа. Събитието ще може да бъде проследено на голям екран на входа на Морската градина, където варненци и гости на града ще имат възможност да подкрепят победителката в „Евровизия 2026“.
Кметът на Варна Благомир Коцев ще бъде в София и лично ще поздрави DARA от името на всички варненци.
От Община Варна канят всички жители и гости на града да се включат в общото преживяване и да подкрепят DARA в една специална и емоционална вечер, съобщи Пресцентър на Община Варна.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!