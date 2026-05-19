Варненци гледат концерта на Дара в София на голям екран на входа на Морската

19.05.2026 / 12:36 0

Снимка Булфото

Община Варна организира пряко излъчване на Bangaranga концерта на DARA в София тази вечер от 18:00 часа. Събитието ще може да бъде проследено на голям екран на входа на Морската градина, където варненци и гости на града ще имат възможност да подкрепят победителката в „Евровизия 2026“.

Кметът на Варна Благомир Коцев ще бъде в София и лично ще поздрави DARA от името на всички варненци.

От Община Варна канят всички жители и гости на града да се включат в общото преживяване и да подкрепят DARA в една специална и емоционална вечер, съобщи Пресцентър на Община Варна.

