Варненци и гостите на града ще могат да разгледат на Морска гара кораби от състава на ВМС

Снимка: Petel.bg

С поредица от мероприятия тази седмица ще се проведе тържественото отбелязване на 147-та годишнина от създаването на Военноморските сили (ВМС), съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Програмата започва днес в Русе с военни ритуали по полагане на венци и цветя на „Паметника на моряка“ и на паметната плоча на капитан-лейтенант Конкеевич. От 20:00 ч. граждани и гости на Русе са поканени на площада пред общината на празничен концерт на Представителния духов оркестър на ВМС.

На 5 август в Бургас също ще има военен ритуал по полагане на венци и цветя на „Паметника на моряка“, предава БТА. От 19:30 ч. в Морската градина жители и гости на Бургас са поканени на празничен концерт на Представителния духов оркестър на ВМС.

В четвъртък - 6 август, във Варна ще се състои награждаването на победителите в Спартакиадата по морски спортове, която ще се проведе от 3 до 5 август.

Отново във Варна, но на 7 август ще се състои награждаване на военнослужещи и цивилни служители по случай празника на ВМС от командира на ВМС, областния управител на Област Варна и кмета на Община Варна. От 19:00 ч. на площад „Александър Новак“ на входа на Морската градина граждани и гости на Варна са поканени на празничен концерт на Представителния духов оркестър на ВМС.

На 8 август от 09:00 до 12:00 ч. граждани и гости на Варна и Бургас могат да разгледат на Морска гара кораби от състава на ВМС. На Морска гара в двата града ще има и статичен показ на въоръжение и техника. От 18:00 ч. във Фестивалния и конгресен център във Варна ще започне тържественото събрание – концерт, посветено на 147 години ВМС, а от 21:30 ч. в небето над Варна ще има празнични илюминации.

В неделя, 9 август, във Варна от 09:00 ч. на Морска гара ще се проведе ритуал по тържествено вдигане на флаговете на корабите от състава на ВМС, след което ще се проведе военен ритуал по присвояване на първо офицерско звание на випускниците на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров. От 10:30 ч. ще се проведе празничен концерт на Представителния духов оркестър на ВМС за граждани и гости на Варна. Кораби от състава на ВМС ще бъдат отворени за посещение от 11:30 до 19:00 ч. във Варна и Бургас, а от 09:00 – 19:00 ч. ще има статичен показ на въоръжение и техника.

Празникът на ВМС се отбелязва през втората неделя на август, съгласно указ на Президиума на Народното събрание от 9 август 1956 г. и заповед на министъра на отбраната от 9 август 1956 г. за Празник на българския военноморски флот. На 12 август 1879 г. в Русе е основана Дунавската флотилия, с което се поставят основите на Военния флот на България.

Флотилията включва общо 11 плавателни съда, подарени от Русия. На 12 август 1879 г. в 12:00 ч. на четирите военни кораба: "Взрив", "Опит", "Горний студен", "Пордим", и седемте парни катера: "Ракета", "Бавария", "Фардинг", "Мотала", "Олафчик", "Варна" и "Птичката" са издигнати български знамена и е изпълнен маршът "Шуми Марица".

Редактор "Екип на Петел",

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