Варненци и общинари се събраха заради ремонта на пътя "Аспарухово" – „Галата“

Снимка: Община Варна

Среща с граждани по повод ремонта на пътя "Аспарухово" – „Галата“ се проведе вчера вечерта в сградата на Община Варна. В дискусията участваха заместник-кметът по инфраструктура Димитър Кирчев, директорът на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ Тихомир Тимов, кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов, представител на фирмата-изпълнител на обекта и жители на района.

Строително-ремонтните дейности обхващат участък с дължина от 3,4 км – от отбивката за местност „Карантината“ до кръстовището с пътя за местност „Боровец“. Проектът предвижда подмяна на водопроводната и канализационната мрежа, изграждане на бордюри и тротоари, нова пътна настилка, пътна маркировка, улично осветление, полагане на кабелни трасета, отводняване и други съпътстващи работи.

Обектът се финансира от държавния бюджет по програмата на Министерството на финансите за общински проекти. Поради забавяне на плащанията в продължение на седем месеца, ремонтът беше временно спрян. В края на юли средствата бяха преведени на изпълнителя, който възобнови дейностите. Предоставен е нов график за завършване на обекта, в който срокът е края на месец октомври, обясни заместник-кметът по инфраструктура Димитър Кирчев.

Информацията беше потвърдена и от самия строител, който посочи, че към момента са изпълнени около 65% от СМР по проекта, а получените средства от държавата са около 55%. Ще работим ефективно през летния сезон, моля да бъдете търпеливи, посочиха от фирмата.

В отговор на искането на гражданите първо да се завърши участъкът от местност Карантината до у-образното кръстовище за квартал „Галата“, за да бъде възстановено движението на автобусите от градския транспорт, от администрацията поясниха, че ремонтът се изпълнява в един етап и няма възможност за частично пускане на движението преди окончателното приключване и въвеждане на постоянна организация.

На притесненията от страна на варненци, че ремонтът на пътя няма да бъде завършен преди началото на учебната година, кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов отговори, че дейностите са наложителни заради състоянието на инфраструктурата. Той припомни, че за обекта вече е осигурено финансиране и е изготвен актуализиран график на работа, който предвижда изпълнението на всички заложени строително-монтажни дейности.

Пътят е строителен обект и за него важат конкретни нормативни изисквания и наредби, които администрацията и изпълнителят са длъжни да спазват. Разбираме вашите притеснения и неудобства, но не можем да нарушаваме нормативната уредба, за да осигурим движение на градски транспорт по участък, който все още е в процес на ремонт, посочи Маринов.

От фирмата-изпълнител поеха ангажимент до 20 септември да завършат изграждането на тротоара от лявата страна на пътя, за да се осигури безопасен пешеходен достъп.

От Община Варна и районната администрация на „Аспарухово“ допълниха, че ще извършват регулярни проверки на място за проследяване напредъка на строително-ремонтните дейности. Администрацията пое ангажимент да информира своевременно за реализацията на проекта и за възможните временни ограничения в движението.

