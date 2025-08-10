Варненци излизат на протест пред Професионалната техническа гимназия

Снимка: Професионална техническа гимназия

От 18,30 ч. в понеделник - 11 август, пред входа на Професионалната техническа гимназия в морската столица ще се състои протест. Целта му е да се осигури обществен достъп до двора на учебното заведение извън учебно време, предава Радио Варна.

Преди два месеца се е състояла тристранна среща в община Варна, на която са присъствали представители на общинската власт, РУО и ръководството на гимназията. Целта е да се намери начин дворът на училището да се отвори за граждани извън учебно време.

Заключението е, че средства за охрана на двора и неговото почистване няма, поради което няма възможност гражданите да го използват.

