Варненци излизат на протест срещу зелената зона

Булфото

В 17:00 ч., пред Община Варна граждани излизат на протест срещу въвеждането на Зелената зона за платено паркиране, която стартира от днес, 20 ноември. Организаторите от инициативен комитет „Активни граждани Варна“ призовават за:

Незабавно спиране и преразглеждане на наредбата за „Зелена зона“.

Реално обществено обсъждане на алтернативни решения, съобразени с нуждите на гражданите.

Изграждане на адекватна инфраструктура – подземни и многоетажни паркинги – преди въвеждане на зони.

Протестът има за цел да покаже, че гласът на варненци има значение и няма да бъде пренебрегнат, съобщават организаторите, цитирани от Радио Варна.

Зелената зона работи в делнични дни от 9:00 до 19:00 ч., като максималният престой ще бъде до 5 часа без прекъсване. Таксата за кратковременно паркиране е 1 лв. на час чрез SMS или мобилното приложение. С Mpark има възможност за заплащане на 30 минути престой - 0,50 лв., както и 16 лв. за целия ден. За живущите абонаментът е 55 лв. на година за първи автомобил и 110 лв. за втори, за търговците – 100 лв. месечно, а за служебен абонамент – 250 лв. месечно. Електромобилите паркират безплатно както в „Синя“, така и в „Зелена зона“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!