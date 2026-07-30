Варненци излизат на протест заради опасно кръстовище

Кадър Нова Тв

Деца продължават да пресичат на опасно кръстовище във Варна въпреки уверенията на институциите отпреди две години за справяне с проблема. Да бъде поставена пешеходна пътека или светофар на кръговото кръстовище между улица "Девня" и бул. "Република" във Варна, където всеки ден по няколко пъти се налага да пресичат главно деца от клубовете по кану-каяк и ветроходство, настояха родители с протест миналата година.

Едно от тези деца е синът на Елена Йорданова, който беше блъснат на оживеното кръстовище.

Въпреки всичко направено от страна на протестиращите, въпреки подадените сигнали и надеждите, резултат към днешна дата няма, а Йорданова е подала поредния си сигнал на 10 март т.г. до Община Варна. От 2024 година досега нищо не се е случило, а децата, които имат двуразови тренировки всеки ден, пресичат 2 пъти сутрин и 2 пъти следобед, тъй като най-близката пешеходна пътека е на 1 км разстояние на следващото кръгово кръстовище.

Тя отново насочва вниманието на институциите с настояването за обезопасяване на кръстовището и няма да спре да търси това, което и беше обещано.

По тази причина е организиран нов мирен протест за 31.07 от 13:00 часа на мястото на инцидента- кръговото кръстовище на ул. , Девня” и бул. ,,Република “ в град Варна.

Всеки, който се чувства съпричастен е добре дошъл.

Редактор "Екип на Петел",

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