Варненци излязоха на протест с искане за оставката на Борислав Сарафов

Снимки: Булфото

Граждани от Варна излязоха на мълчалив протест пред Съдебната палата на площад „Независимост“ в града.

Основното им искане е оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Само един от присъстващите носеше плакат с надпис „Сарафов в затвора“.

Сред хората на площада бе и заместник-кметът Павел Попов.

По-рано днес за БТА от общината потвърдиха, че протестът е заявен предварително, но от частно лице, а не от политическа сила.

