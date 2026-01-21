реклама

Варненци излязоха на протест с искане за оставката на Борислав Сарафов

21.01.2026 / 19:38 0

Снимки: Булфото

Граждани от Варна излязоха на мълчалив протест пред Съдебната палата на площад „Независимост“ в града. 

Основното им искане е оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. 

Само един от присъстващите носеше плакат с надпис „Сарафов в затвора“. 

Сред хората на площада бе и заместник-кметът Павел Попов.

По-рано днес за БТА от общината потвърдиха, че протестът е заявен предварително, но от частно лице, а не от политическа сила.

