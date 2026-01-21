Варненци излязоха на протест с искане за оставката на Борислав Сарафов
Снимки: Булфото
Граждани от Варна излязоха на мълчалив протест пред Съдебната палата на площад „Независимост“ в града.
Основното им искане е оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.
Само един от присъстващите носеше плакат с надпис „Сарафов в затвора“.
Сред хората на площада бе и заместник-кметът Павел Попов.
По-рано днес за БТА от общината потвърдиха, че протестът е заявен предварително, но от частно лице, а не от политическа сила.
