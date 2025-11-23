Варненци излязоха на протест в подкрепа на кмета Коцев

снимки: Булфото

Варненци отново излязоха на протест в защита на задържания кмет Благомир Коцев, докато Общинската избирателна комисия (ОИК) разглежда три сигнала, които искат отстраняването му от поста.

Протестиращите издигат плакати „Варна не се продава“ и „Благо е в ареста, защото е кмет“, видя БТА. Те скандират „Свобода“, „Пеевски в затвора“ и „Мутри вън“.

Пред протестиращите бе съобщено, че на заседанието на комисията присъства адвокат на Коцев.

