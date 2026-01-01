Варненци направиха първи плаж с топване в морето за 2026 година

Булфото

Варненски ентусиасти започнаха годината с къпане в морето

Група от повече от 20 човека се къпаха в ледените водите на Черно море в първото утно от годината във Варна. След това се почерпиха от баницата с късметчета, предаде Булфато.

С плуване в студените морски води членове на клуб "Шотокан" с ръководител Емил Златев по традиция посрещнаха утрото на новата година.

Това влизане в ледените води ни дава настроение, бодрост, това е една адреналинова инжекция и чувство за лекота, подчертаха хората, събрали се днес на плажа в морската столица.

