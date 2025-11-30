Варненци настояват институциите да спрат изсичането на гори и строителството в свлачищни зони

Кадър БНТ

Жители на квартал “Галата” във Варна протестираха срещу презастрояването в района. Недоволните настояват отговорните институции да се самосезират и да спрат изсичането на гори и строителството в свлачищни зони, съобщава БНТ. Според тях тези действия ще доведат до наводнения и свлачищни процеси, които ще застрашат живота на хората в квартала.

“Презастрояването преминава всякакви граници. Изсичат гори в рискови и свлачищни райони. Това е трагично. Аз не мога да спя от ужас, че някой ден може да се озовем всички в морето. Нека някой загърби парите и да помисли за спокойствието на хората”, отправи призив Ивелина Николова, която живее в квартала от повече от 50 години.

“Ние искаме да живеем спокойно. Ние не искаме град в града. Трябва обществото да се обедини срещу проблема с презастрояването, който е валиден за цяла България”, настоява протестиращият Красимир Кирилов.

Организаторите на протеста събираха и подписи против презастрояването. Те ще бъдат изпратени до институциите.

