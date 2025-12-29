Варненци отново протестират срещу въвеждането на еврото

Кадри Фейсбук

Жители на Варна отново излязоха на протест срещу въвеждането на еврото.

Те минаха по бул. "Княз Борис I" към площад "Независимост".

Протестиращите скандираха "Искаме си лева" и "Не на цифровото робство".

Протест срещу въвеждането на еврото се проведе и пред БНБ в София.

Недоволните се обявиха за запазването на българския лев като официална валута.

В Столичната община не е подадено уведомление за провеждането на протеста, предаде БНТ.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!