Варненци почетоха паметта на загиналите при катастрофи, като се събраха пред сградата на съдебната палата в града. Хората издигнаха плакати с призиви да се спре войната по пътищата и да се налагат ефективни наказания на причинилите смърт. Бяха наредени и снимките на жертви на различна възраст. След това събралите се раздадоха листовки на шофьори с призив да карат внимателно и да се завърнат живи у дома, като не причиняват страдания и на другиго, пише БТА.

Мария Филчева, майка на Филип, посочи, че синът ѝ е загинал на 7 септември тази година. 40-годишният мъж е карал мотор. На пътния възел към Суворово кола със софийска регистрация излязла от магистралата, навлязла в насрещната лента и ударила Филип Филчев. Той загина на рождения ден на баща си, посочи майката и уточни, че единственото, което иска, е да се спазват законите у нас и те да бъдат валидни за всички.

На никого не пожелавам да чуе от лекарите, че състоянието на детето му е несъвместимо с живота, допълни Албена Димитрова, майка на 25-годишния Александър Маринов, загинал на 30 май тази година. Той също е карал мотор, когато шофьорка прави обратен завой от дясна лента и го помита. "За нея всичко продължава нормално, тя дори не е в ареста", посочи Димитрова и поиска за убийство на пътя да не се налагат условни присъди и да се лежи в затвора.

