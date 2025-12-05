Варненци предпочитат жив шаран за Никулден: Цената е 10 лв./кг

Булфото

Днес, в навечерието на Никулден, пазарите и рибните магазини във Варна се превърнаха в едни от най-оживените места в града. Клиентите от ранни часове търсят най-подходящата риба за празничната трапеза, а търговците се радват на засиленото търсене, предаде БГНЕС.

Проверка на място в един от кварталните пазари в кв. Левски в морския град показва ясно избран фаворит - живият шаран. Традиционната никулденска риба се предлага по 10 лева за килограм, а интересът към нея е изключително голям. За тези, които предпочитат удобството пред традицията, рибният магазин предлага и транжиран шаран на цена от 22 лева за килограм, както и глави от шаран по 1 лев бройката.

Подготовката за празника не се ограничава само до шаран. Варненци избират и други видове риба, като магазинът предлага лаврак за 23 лева килограма, изчистена пъстърва за 14 лева, както и котлети от сьомга, достигащи 35 лева за килограм. На щандовете присъстват още ципура, рапани в зехтин по 10 лева и солена скумрия за 25 лева.

Живата риба - шаран и сом - е сред предпочитаните покупки, като и двата вида са български улов. Вносни са сьомгата, лавракът и ципурата.

Търговците споделят, че клиентите традиционно оставят покупките си за последния момент, а днешният ден само потвърждава тази тенденция. Въпреки богатия асортимент, тази година липсват характерните морски видове като сафрид, чернокоп и паламуд, поради липсата в Черно море.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!