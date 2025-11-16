Варненци протестират срещу зелената зона за платено паркиране

Кадър БНТ

Десетки жители на варненския квартал „Чайка“ излязоха на протест срещу предстоящото въвеждане на зелена зона за платено паркиране от 20 ноември. Хората настояват общината да отложи или промени режима, докато не бъдат осигурени достатъчно паркоместа и алтернативни паркинги, предаде БНТ.

„Плащаме, без да получаваме услуга“

Протестиращите твърдят, че наличните места са крайно недостатъчни и няма да стигнат дори за живущите. В рамките на зелената зона са предвидени общо 10 200 паркоместа, при нужда от поне около 45 000, посочват граждани.

Жители на „Чайка“ отбелязват, че само в тяхната подзона има около 2800 обособени места при над 10 000 автомобила, регистрирани в квартала. Това, според тях, означава постоянен дефицит и ежедневна битка за паркиране.

Част от хората наричат зелената зона „втори данък“ – срещу месечна или годишна такса те не получават гарантирано място, а само право да търсят свободно. Според тях това е несправедливо, особено при липса на подземни и многоетажни паркинги.

„Предлага ни се услуга срещу определена сума, а реално нямаме никаква гаранция, че ще можем да паркираме близо до дома си“, казват протестиращи. Те настояват първо да се изградят нови паркинги, а едва след това да се въвежда режим на платено паркиране.

Какво предвижда зелената зона

Зелената зона във Варна обхваща територията между бул. „Васил Левски“ и съществуващата синя зона (без „Максуда“) и е разделена на 7 подзони с общо 10 200 места, от които около 580 са за хора с увреждания.

Режимът ще важи в делнични дни от 9:00 до 19:00 ч., с максимален престой до 5 часа. Таксата за кратковременно паркиране е 1 лв. на час, платима чрез SMS или мобилно приложение.

За живущите е предвиден абонамент – около 5 лв. на месец (55 лв. годишно) за първи автомобил и 110 лв. за втори, като и този абонамент не гарантира конкретно паркомясто, а само право да се паркира в зоната.

Според общинска заповед зелената зона е част от по-широка политика за управление на паркирането в града, която включва и действащата синя зона. Целта е да се ограничи дългият престой на автомобили в натоварените квартали и да се освободи пространство около центъра и Морската градина.

Общината: проект с вече усвоен заем и „положителен опит“ от синята зона

Ръководството на община Варна подчертава, че зелената зона не е инициатива на настоящата администрация, а изпълнение на решение на Общинския съвет от 2022 г., за което вече е усвоен заем над 12 млн. лв. от Регионалния фонд за градско развитие и Банка ДСК. Приходите от такси за паркиране са заложени като източник за погасяване на заема.

Общината се позовава и на опита със синята зона в центъра, за която се твърди, че е довела до по-малко нарушения при спиране, по-свободни тротоари и ограничаване на паркирането върху зелени площи. Очакванията са подобен ефект да има и в „Чайка“ и останалите части от зелената зона.

Заместник-кметът по инфраструктурата Димитър Кирчев представя проучване за увеличаване на броя на местата в подзона 7 (кв. „Чайка“) с около 10% – чрез допълнително обособяване на паркинги около ул. „Александър Стамболийски“ и пазарчето до бул. „Княз Борис I“.

По данни на общинското предприятие „Общински паркинги и синя зона“ към средата на октомври са подадени около 700 заявления за абонамент – едва около една четвърт от капацитета на подзона 7. От общината очакват броят им да се увеличи с наближаването на 20 ноември.

Съдебни дела и спор за законността

Част от недоволните граждани твърдят, че заповедта за въвеждане на зелената зона противоречи на Закона за движението по пътищата и по същество представлява нов вид данък или такса, наложена еднолично от кмета. По думите им общината няма право да създава нови данъци без решение на местния парламент.

Според информация от протестиращите вече са заведени над 10 дела в Административния съд – Варна срещу заповедта за зелената зона. Хората обявяват, че ще продължат с протестите и след 20 ноември и не изключват и форми на гражданско неподчинение, включително демонстрации пред сградата на общината.

Как се стигна дотук

Още през септември община Варна официално обяви процедура за въвеждане на зелената зона и даде възможност на гражданите да подават писмени предложения и възражения до 11 октомври – на адрес в общинската администрация или по електронна поща.

Паралелно с това бяха проведени срещи между временно изпълняващия длъжността кмет Павел Попов, заместник-кметове и жители на „Чайка“. И двете страни признават, че паркирането в квартала е силно затруднено и че има нужда от ред и контрол, но се разминават в оценката дали зелената зона в сегашния ѝ вид е адекватно решение.

През последните години идеята за зелена зона във Варна многократно беше отлагана – първоначално се очакваше да заработи още през 2023 г., след като по улиците, включени в обхвата ѝ, започнаха ремонти и облагородяване.

Платено паркиране и в други градове

Режимите „синя“ и „зелена“ зона отдавна са част от политиките за управление на трафика в големите градове – включително София, Пловдив и Стара Загора. Там тарифите постепенно се актуализират, а част от приходите отиват директно към районните администрации.

И във Варна общината вече обяви, че след 1 януари 2026 г. цените ще бъдат преизчислени в евро – 0,51 евро за час паркиране в синя и зелена зона. Това още повече засилва дискусията дали гражданите получават достатъчно качество на градска среда и транспорт в замяна на плащанията си.

Какво следва

Жителите на „Чайка“ заявяват, че ще продължат с протестите и след въвеждането на режима на 20 ноември. Те настояват общината да преразгледа обхвата на зоната, броя на местата и възможността за изграждане на подземни и многоетажни паркинги.

Общината от своя страна твърди, че зелената зона е неизбежна стъпка заради вече поетите финансови ангажименти и необходимостта от по-строг контрол върху паркирането. Възможни промени се очакват по-скоро в детайлите – леко увеличаване на броя на местата в отделни подзони и евентуални корекции след анализ на първите месеци от прилагането на мярката.

