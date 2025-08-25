Варненци с блокиран достъп до домовете си заради ремонта на пътя за Галата

снимка: Община Варна

Варненци останаха без достъп до домовете си, заради ремонта на пътя за кв. Галата. При ремонта на пътя се оказва, че нивото му е повдигнато над половин метър по част от трасето, като още близо толкова е отстоянието от тротоара до входната врата на имотите. Сигналът подаде в редакцията на Радио Варна Петранка Бончева, която от 1965 година живее в къща в Галата. Днес жената не може да слезе по разрушения наклон, за да влезе през вратата на двора си без чужда помощ, защото рискува да падне. Не може и да отвори портата за гаража.

Петранка Бончева е търсила отговорните по проекта на пътя лица, за да сигнализира за проблема, но работниците, с които е говорила, са й казали, че не знаят къде е и не е успяла да го открие. От своя страна работниците са заявили, че изпълняват зададеното по проекта.

Жената пита кой трябва да възстанови достъпа до дома й и как да влиза в имота си без риск да се нарани?

В същото положение е и съседната къща.

Това, обаче, не е единственият проблем, който ремонтът на пътя за Галата създава на живеещите по него. Маргарита Ламбова остава без достъп до интернет. При изкопните дейности работниците прекъсват кабел за интернет, който доставчикът не може да възстанови, защото щетата е непоправима. Така жената, която е преподавател, е възпрепятствана да работи, но продължава да плаща за услугата без да има достъп до нея.

Пламена Ванкова сигнализира за скосения достъп до пресечка от главния път. По нейните думи е поставен и висок бордюр по-навътре към пътното платно, на който колите ще се удрят при завиване. Трудно би влязла и пожарна кола.

Проблемно е и мястото, на което е издълбан джоб за поставяне на контейнер за смет. Джобът е издълбан така, че разделя тротоара на две и пешеходците трябва да слизат на пътното платно, да заобиколят контейнера и да продължат пътя си по тротоара.

Демиряна Велкова настоява да се постави и пешеходна пътека, а от двете й страни да има „легнали полицаи“, защото обикновено колите преминават с много висока скорост в отсечката след бензиностанцията в посока местност Ракитника. На практика там няма как да се пресече пеша от едната страна на улицата до другата без сериозен риск.

Местните смятат още, че след ремонта пътят е по-тесен и няма изградена отводнителна система.

Имаме чувството, че пътят не се прави за нас обикновените хора, а за нещо или някой друг, споделят жителите на квартала. Повечето от притесненията си са споделили с кмета на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов.

Въпросите на гражданите изпратихме в писмен вид до отговорните лица в Община Варна. Очакваме да се ангажират с решаването на проблемите на хората докато пътят още не е завършен напълно.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!