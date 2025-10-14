Варненци с най-точен мерник в турнира по стрелба с лък "Млади стрелци"

снимка: Община Варна

140 състезатели от 17 клуба в страната, си оспорваха отличията в четвъртото издание на турнира по стрелба с лък на закрито, който се проведе в залата на МСК Владислав Варненчик в морската столица.

Събитието бе организирано от ОСК „Млади стрелци“ със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Министерството на младежта и спорта.

Участниците премериха сили в няколко дисциплини: мъже, жени, юноши и девойки до 21 и до 18 г и ветерани 50 + в дивизиите рекърв, компаунд, гол и традиционен лък – индивидуално и отборно, като навсякъде битката бе изключително оспорвана.

В крайна сметка в комплексното подреждане над всички бяха представителите на клуба домакин ОСК „Млади стрелци“ със завоюваните общо 12 медала – от тях 4 златни, 4 сребърни и 4 бронзови. На почетната стълбичка им асистираха стрелците на СК „Феникс Арчъри“ от София с 8 отличия и на СК „Джамбо - 2006“ (Русе) с 6 медала.

Призьорите бяха наградени от Aтанас Темелков - председател на Българска федерация по стрелба с лък, главният организатор на проявата - Стамен Стамов и главния съдия на турнира - Деси Бадинова.

Надпреварата бе генерална репетиция за определяне на националните ни състезатели за предстоящото Европейско първенство през февруари 2026 г, което ще се проведе в Пловдив.

