Варненци са предупредени: Подрязват над 40 дървета в центъра днес и утре

31.10.2025 / 14:54 0

снимка: Район "Одесос"

Повдигаща резитба на 44 дървета, намиращи се на територията на варненския район "Одесос", започна от днес. За това предупредиха от районната администрация.

Дейностите са планирани в средната лента по ул. "Пирин" /от бул. "Сливница" до бул. "Цар Освободител" / и се извършват от фирмата, поддържаша зелените площи в район "Одесос"- "Бютифъл Гардън" ДЗЗД.

Резитбата продължава и утре под контрола на еколозите в района.

 

