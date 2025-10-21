Варненци създадоха иновативно приложение за оцветяване с изкуствен интелект – pAIntLand

Варненски екип стои зад едно от най-интересните нови приложения в Google Play – pAIntLand, интерактивна AI книга за оцветяване, която комбинира изкуство, технология и въображение.

С pAIntLand всеки – дете или възрастен – може само с няколко думи да създаде своя уникална страница за оцветяване, генерирана от изкуствен интелект. Приложението е създадено така, че да стимулира творческото мислене на децата и да предлага релаксиращо преживяване за възрастни, които обичат да оцветяват.

„Искахме да направим нещо, което едновременно развива въображението и носи спокойствие. Оцветяването винаги е било терапия, а сега AI добавя към това един вълшебен елемент – можеш да си измислиш каквото поискаш и да го оцветиш“, споделят създателите на приложението.

Приложението вече е достъпно безплатно за Android устройства и може да бъде изтеглено тук

[Изтеглете pAIntLand от Google Play]

Екипът продължава да развива приложението и да добавя нови възможности, които правят преживяването още по-вълнуващо – от тематични страници за оцветяване до интелигентни инструменти, които помагат на децата да развиват креативността си по забавен начин.

Наличен е и бутон за споделяне, чрез който всеки може лесно да покаже своите творби на приятели и близки – защото всяка рисунка заслужава да бъде видяна.

pAIntLand е чудесен пример за това как иновативни идеи могат да се родят и в България. Ако искате да подкрепите български проект и да се потопите в един шарен, творчески свят, дайте шанс на pAIntLand и оставете своето ревю в Google Play.

https://play.google.com/store/ apps/details?id=com. companyname.pAIntLand

https://paintlandapp.com/

