Варненци се събраха на протест срещу "зелената зона"

Десетки варненци в този момент протестират пред сградата на община Варна заради въвеждането на новата зона за платено паркиране „Зелена зона“. Таксуването се извършва чрез SMS на номер 1353 или чрез мобилното приложение Mpark.



„Зелената зона“ ще работи в делнични дни от 9:00 до 19:00 ч., като максималният престой е ограничен до 5 часа без прекъсване.



Цената за кратковременно паркиране е 1 лв. на час при заплащане чрез SMS или мобилното приложение. През Mpark потребителите могат да заплатят и 30 минути престой за 0,50 лв., както и 16 лв. за целодневен престой.



Електромобилите паркират безплатно и в „Синя“, и в „Зелена зона“.



Абонаментните такси са както следва:



– За живущи: 5 лв. месечно или 55 лв. годишно за първи автомобил (110 лв. за втори).



– За търговци: 100 лв. месечно.



– Служебен абонамент: 250 лв. месечно.

