Варненци се включиха в кампанията по кръводаряване „Капка любов“

снимка община Варна

Служители на Община Варна и граждани откликнаха на днешната кампания за кръводаряване „Капка любов“. Акцията се проведе между 9:00 и 14:00 часа в зала „Пленарна“ на Общината и в нея се включиха 30 души. Организатори са Районният център по трансфузионна хематология във Варна със съдействието на Община Варна.

На място работеха четири екипа на кръвния център, които обслужваха желаещите да дарят кръв. Самата процедура отнема около 30–40 минути и включва попълване на здравен въпросник, медицински преглед и кратък разговор с лекар.

Статистиката от днешната инициатива показва, че дамите са били значително по-активни. Най-младият участник е на 26 години, а трима от кръводарителите са били над 61 г., при максимално допустимата възраст за кръводаряване 65 години.

Основната цел на инициативата е да подпомогне осигуряването на достатъчни количества кръв и кръвни продукти за нуждите на пациентите във всички лечебни заведения на територията на област Варна. Наличието на кръв от всички групи е от ключово значение при спешни ситуации и лечението на тежко болни пациенти, като единственият източник остава доброволният кръводарител.

Желаещите да дарят кръв безвъзмездно могат да го направят и в Районния център по трансфузионна хематология във Варна. Той е разположен в двора на МБАЛ „Св. Анна“ и е с работно време до 18:00 ч.

