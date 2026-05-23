Варненци тъкат изкуство на живо, книгите ще говорят чрез хората в Нощта на музеите

Интерактивен артистичен пърформанс и докосване до един от най-старите български занаяти, както и преживяване, в което книгите няма просто да стоят по рафтовете - те ще говорят чрез хората, спомените, поезията и светлината. Това обещава тазгодишната Нощ на музеите и галериите за жителите и гостите на Варна.

На 23 май, днес, арт пространството "ЖивоТворене" на бул. "Сливница" 46 ще отвори врати за посетителите, които от зрители ще могат да бъдат активни участници в създаването на изкуство. През целия ден хората ще могат да тъкат общо пано на професионален вертикален стан. Инициативата поставя акцент върху тъкачеството като жива връзка между традицията и съвременното изкуство. Събитието ще представи и характерни тъкачни техники от Чипровци и Котел, които и днес намират място в съвременни интериори по света, включително в дома на Чарлз III.

Паралелно между 15:00 и 19:00 часа ще се проведе и отворена творческа работилница по иглонабиване (сухо плъстене), в която посетителите ще могат да изработят собствено изделие с традиционни български символи.

Библиотеката към НЧ „Васил Левски 1945“ – Варна пък ще отвори вратите си за преживяване, в което книгите няма просто да стоят по рафтовете - те ще говорят чрез хората, спомените, поезията и светлината.

"Сред тишината на библиотеката ще създадем пространство за думи, които остават. За послания, написани на момента. За гласове без сцена. За лични истории, разказани отблизо. За поезия, която звучи по-силно в полумрак.", обещават организаторите.

През вечерта посетителите ще могат да оставят свои мисли на „Стената на думите“, да се включат в отворен микрофон, да се срещнат с „живи книги“ – хора, които разказват свои истории, а след 21:00 ч. библиотеката ще бъде озарена от свещи и топла светлина.

Кулминацията ще бъде четенето на свещи – един тих, вълнуващ финал, в който думите, светлината и тишината се срещат.

Програма:

18:00 – 19:00 ч. | „Стена на думите“ – отворен арт кът



19:15 – 20:15 ч. | „Гласове без сцена“ – отворен микрофон



20:30 – 21:30 ч. | „Живата библиотека“



След 21:00 ч. | Запалване на свещи в библиотеката



22:00 – 23:00 ч. | „Нощ, в която думите светят“ – четене на свещи

