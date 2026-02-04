Пиксабей

Варненци вече могат да заплащат задълженията си за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2026 г.

На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2026 г. се прави отстъпка от 5 % .

Жителите на община Варна могат да заплащат задълженията си за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2026 г., информират от Дирекция „Местни данъци“. Сроковете, начините и местата за плащане са, както следва:

Данък върху недвижимите имоти, Такса за битови отпадъци и Данък върху превозните средства

Срок за плащане – на две равни вноски:

Първа вноска до 30.06.2026 г.

Втора вноска до 31.10.2026 г.

(на предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2026 г. се

прави отстъпка от 5 %)

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са

следните:

В брой или с ПОС на касите на Дирекция „Местни данъци“, разположени на следните адреси:

- бул. „Сливница” № 191 (сградата на Изчислителен център), работно време с граждани: 09:00 – 17:30 ч.;

- бул. „Ген.Колев” № 92 (сградата на район „Приморски“), работно време с граждани: 09:00 – 17:30 ч.;

- бул. „Осми приморски полк” № 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09:00 – 17:30 ч.;

- ул. „Народни будители“ №2 (сградата на Район „Аспарухово“), работно време с граждани: 09:00 - 17:30 ч.

- кв. „Виница“, сградата на Кметство „Приморски“, работно време с граждани: 9:00 - 17:30 ч.

С виртуален ПОС терминал чрез ПИН код през екрана за проверка на

задълженията на сайта на община Варна;

Централна Кооперативна Банка АД;

Банка ДСК АД, „Юробанк България“ АД, „Уникредит Булбанк“ АД, Изипей АД, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;

Български Пощи ЕАД;

Чрез системата за онлайн плащания на ТФС (www.transcard.bg) - за

всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис

(ТФС);

В реално време, чрез портала на Министерството на електронното управление – egov.bg - вход в „Моето пространство“ - раздел „Задължения“ – услуга „Задължения за местни данъци и такси“;

По Интернет, чрез www.ePay.bg;

През дигиталния портфейл iCard (icard.com);

Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна: “ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА, IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

Кодове за вид плащане:

44 14 00 Патентен данък и лихви върху него;

44 21 00 Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;

44 22 00 Данък върху наследствата и лихви върху него;

44 23 00 Данък върху превозните средства и лихви върху него;

44 24 00 Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;

44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден

начин и лихви върху него;

44 28 00 Туристически данък;

44 65 00 Приходи от глоби и санкции;

44 80 13 Такси за притежаване на куче.

Информация за размера на задълженията може да се получи на гише „Информация” в Дирекция „Местни данъци”, бул. „Сливница” № 191, на телефон 052/820-905, както и на www.varna.bg

