Варненци затварят достъп за коли до "Хоризонт" и "Делфинариума" за 1 юни

Кадър Черно море, архив

Варна ще отбележи Международния ден на детето с протест срещу движението на автомобили в Морската градина. "Кметът отново затвори центъра за коли, но не затваря алеите към Хоризонт и Делфинариума, въпреки забраната от чл. 5 т. 8 от НОР за коли в Морската градина!", коментират организаторите ма акцията, предаде агенция Черно море.

"На 1 юни (Деня на детето) от 16 ч. до 18:30 ч. елате на входовете на Морската градина до спирки Акациите и Делфинариума, за да я пазим ЗАЕДНО ЗА ДЕЦАТА от коли!", призовава адв. Мария Димитрова.

Там организаторите предвиждат деца да рисуват и играят по алеите, по които се движат автомобилите в парка.

"Загиналите деца по пътищата и Радослава в Морската градина никога повече няма да празнуват Деня на детето", коментира адв. Димитрова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!