Вашингтон обяви, че е „задържан“ руският танкер в Северния Атлантик

Кадър Youtube

САЩ обявиха, че са „задържали“ петролния танкер под руски флаг, който беше преследван от няколко дни от американската брегова охрана в северната част на Атлантическия океан, като част от блокадата на Вашингтон на танкери, свързани с Венецуела, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Министерството на правосъдието и министерството на вътрешната сигурност, в координация с министерството на отбраната, обявиха днес, че са задържали „Бела 1“ за нарушаване на американските санкции“, написа командването на американските въоръжени сили за Европа в социалната мрежа „Екс“.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!