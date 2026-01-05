Вашингтон пост: Тръмп не подкрепя лидерката на венецуелската опозиция, защото не му отстъпила Нобеловата награда за мир

Кадър Ютуб

Доналд Тръмп отказа да подкрепи лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, защото тя отказа да му отстъпи Нобеловата награда за мир, съобщили пред The Washington Post двама източници, близки до Белия дом, цитира Медиапул.

Според един от източниците на вестника, въпреки че Мачадо е посветила наградата на Тръмп, решението ѝ да я приеме е било "най-големият грях".

"Ако беше отказала и беше казала: "Не мога да я приема, защото принадлежи на Доналд Тръмп", тя щеше да бъде президент на Венецуела днес", казал източникът.

Тръмп, говорейки на пресконференция след нападението срещу Венецуела и залавянето на Николас Мадуро, заяви, че за Мачадо ще бъде трудно да стане лидер на страната. Той я нарече "мила жена", но добави, че тя "няма подкрепа или уважение" във Венецуела.

Съюзниците на Мачадо били изненадани от коментарите на Тръмп, каза човек, близък до екипа ѝ, пред The Washington Post.

Мачадо спечели Нобеловата награда за мир през октомври 2025 г. По това време тя нарече наградата "признание за борбата на всички венецуелци", което би ни насърчило "да спечелим свобода". Тя посвети наградата на "страдащия народ на Венецуела и на президента Тръмп за решителната му подкрепа за нашата кауза".

