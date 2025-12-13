Васил Божков: Българският футбол е разграден двор

Снимка Булфото

Разкриха какво се случва със задълженията на Левски към бивш собственик на клуба.

Бившият собственик на Левски Васил Божков направи ключов коментар относно дълга на футболния клуб към него, възлизащ на близо 17 милиона лева. В интервю за Българското национално радио (БНР) бизнесменът бе категоричен, че няма намерение да изисква средствата обратно, но същевременно не може да ги опрости официално.

"Има законови пречки", заяви Васил Божков пред националното радио, обяснявайки сложната юридическа ситуация около задълженията на "сините".

На въпрос докога клубът ще остане в неведение относно бъдещето на тези задължения, Божков отговори с присъщата си ирония.

"Като им давах пари, им беше известно. Сега им е неизвестно", отбеляза той по повод настоящата ситуация на "Герена".

Въпреки сложните отношения, бизнесменът подчерта, че би се радвал Левски да намери стабилен инвеститор, който разбира материята, а не просто налива средства. "Ще се радвам Левски отново да бъде водещ клуб в България", допълни той.

Божков изрази сдържан оптимизъм относно потенциалния инвеститор Sport Republic, но постави условия за успеха на подобно начинание.

"Въпросът е какви са намеренията им. Ако искат да развиват Левски – значи са правилните хора. Никой инвеститор не влиза, за да си изгори парите", коментира бившият благодетел на "сините".

В края на разговора той даде силно критична оценка за цялостното състояние на спорта у нас.

"Това е разграден двор. По-зле няма накъде. Всеки се меси, инвестиции няма, а без инвестиции резултати не се правят", обобщи ситуацията Васил Божков, пише dunavmost.com.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!