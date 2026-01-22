реклама

Васил Божков: Ще гласувам за Румен Радев

22.01.2026 / 15:58 4

Снимка Булфото

Известният бизнесмен Васил Божков, който е подсъдим, заяви, че ще гласува за Румен Радев.

Божков пожела успех на Радев, който във вторник депозира оставката си като държавен глава, за да се включи в партийния живот. Според бизнесмена Радев е единствената алтернатива в момента. 

Попитан дали е търсена подкрепа от близки до Радев, Божков отговори отрицателно.

Самият бизнесмен сподели, че няма да участва в изборите, но най-вероятно ще гласува за Радев, предаде БГНЕС.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 1 минута)
Рейтинг: 205230 | Одобрение: -1600
Писах,че ние няма и ме изтриха...браво. Но схемата е ясна,Чери ще се набута с радевой за да може заедно с ген.В.Лечева да прецака Цеките  и да заграби Тотото. А като му дойде времето може да прасне Прасчо,но това надали...
0
0
kjk (преди 42 минути)
Рейтинг: 174713 | Одобрение: 18788
Болиме фара за кого ще гласува тоя !!!:errm:;)Усмивка
0
0
село варна (преди 57 минути)
Рейтинг: 31743 | Одобрение: 473
Кърлежите нямат почивка 
0
1
пекаря (преди 1 час)
Рейтинг: 5618 | Одобрение: 838
Най "чистият" българин, който не е откраднал и една стотинка държавна пара т.е. Божков, ще гласува за Румен Радев, най "чистият" президент, чийто служебен кабинет назначен от него в лицето на, Гълъб Донев подписва договора БОТАШ, според който България плаща ВСЕКИ ДЕН на Турция 500 000 $ за тръба, която ние не използваме НИКОГА и от която нямаме никаква полза. Ще се борим срещу МАФИЯТА, няма що.
ЧЕРВЕНИТЕ БОКЛУЦИ, СА НАЙ ДОЛНИТЕ, ЛИЦЕМЕРНИ И КРАДЛИВИ ИЗРОДИ НА ТОЗИ СВЯТ.
0
0
Off Road (преди 1 час)
Рейтинг: 52055 | Одобрение: 12125
Абе всички полит затворници ще гласувате за него, може и магнитите да се включат даже.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама