Васил Данов: Военните разходи на Русия преминаха 40 % от бюджета

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Почеркът на войната на Русия в Украйна вече е ясен след 5 години - руските войски целенасочено през нощта обстрелват само жилищни райони, където няма никакви военни структури или оръжия.

Това каза пред БНР военният публицист капитан I ранг о.з. Васил Данов от Атлантическия съвет на България.

"Има реална ескалация на войната и тя не е първа. Тази война тече вече 13-а година и 5-а година в активна фаза. Със затихване и засилване тя не е спирала. ... Естествено, че Путин сега ще се опита да ескалира терора срещу гражданското население, защото депутати, губернатори и олигарси вече се изказаха. Заплахата е сериозна", уточни той и посочи, че Русия още не се е оправила с войната в Украйна, а размахва томахавката срещу Европа.

Тръмп помогна много на Путин да бъде по-нагъл и самоуверен и да прави каквото си иска в тази война, посочи кап. Данов и добави:

"Доналд Тръмп постоянно укоряваше украинския президент Зеленски и всички европейски съюзници на САЩ в НАТО, че не правят достатъчно войната в Украйна да бъде приключена".

Очевидно е, че от страна на Москва няма никакво желание за преговори за мир, смята той.

"Време е войната да приключи, но няма да стане с мирни призиви. ... Русия вече премина опасния предел от 40% ангажиране на промишлеността с военни цели и обратният ход ще бъде много труден и скъп. Държавният бюджет е над 30% насочен само за военни цели, а със скритите разходи става над 40%. Да си спомним, че Съветският съюз рухна, когато 40% от бюджета на съветската държава започна да отива за военни разходи".

Путин остана без съюзници и в Европа, и в Азия, каза кап. I ранг о.з. Данов:

"Държавите от бившата СССР се разбягаха панически - някои към Китай, други към Турция. Емисарите на Путин са нежелани и в Средна Азия, да не говорим за Европа. Преговорната рамка закъса, защото Тръмп изгуби интерес, защото закъса в Иран. ... По-добре Тръмп да се откаже от своето посредничество за спиране на касапницата в Украйна".

По думите му от доста време по един и същ начин воюват и двете страни, но украинците се стремят да поразяват само военни обекти, нефтопреработвателни заводи, техническа градска и военна инфраструктура, но не да убиват цивилни граждани:

"Приписва им се, че поразяват и граждански цели, като удареният автобус е бил странична щета, целили са друго, а това е нещастен случай".

Според Васил Данов главен коз е техническият скок, който извършиха украинските военни сили и украинската държава:

"От началото на тази година Украйна успя да изтръгне и да преобърне стратегическата инициатива на бойното поле. Украинските войски са по-интелигентни, гъвкави и адаптивни и водят с инициативата за това, че превърнаха бойното поле и особено зоната зад фронтовата линия в мъртва зона, която се прострелва от украинските дронове и сега руските войски нямат там полезен ход".

Европа се превъоръжава ускорено след агресията на Русия срещу Украйна, подчерта той:

"Полша усили неимоверно армията си, извърши превъоръжаване и полските войски биха могли да причинят сериозни неудобства на руските въоръжени сили, ако се опитат да направят някаква авантюра срещу Европа".

Редактор "Екип на Петел",

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