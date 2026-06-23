Васил Филипов, причинил катастрофата с 4 жертви на „Челопешко шосе“, остава в ареста

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Софийският апелативен съд остави в ареста Васил Филипов, който е обвинен за тежката катастрофа на бул. „Челопешко шосе“. Инцидентът отне живота на четирима души.

Филипов в момента е настанен в болницата на затвора, след като претърпя операция на гръбнака. Въпреки че има право да не се явява лично пред втора инстанция, трудноподвижният Филипов беше доведен в съда , придружен от няколко души на съдебна охрана.

Съдът се съгласи с доводите на градския съд за тежестта на деянието и механизма му.

От автотехническата експертиза става ясно, че обвиняемият е шофирал с 115 км в час при разрешени 60 км в час, мотивираха се още от съда.

Според съда в момента Васил Филипов може да търпи най-тежката мярка за неотклонение.

В последната си дума обвиняемият каза само, че моли за по-лека мярка. Решението е окончателно.

Тежката катастрофа стана на 5 юни вечерта след гонка между двата автомобила, единият от които се врязва в автобус 119, а другият отнесе спирка на градския транспорт

Двама от загиналите при тежкия инцидент бяха пътници в автобуса - индийци, работили у нас, на 27 и 31 години.

Най-много пострадали бяха настанени в УМБАЛ „Света Анна“. През нощта срещу 6 юни там почина още един от ранените – пътник в един от автомобилите, участвали в инцидента. Малко преди 18 часа на 6 юни беше съобщено и за четвърти починал човек - също пътник в една от колите, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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