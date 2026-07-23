Васил Филипов от трагедията на Челопешко шосе остава в ареста

Снимка Булфото

Васил Филипов, единият от шофьорите, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе, при която загинаха четирима души, остава за постоянно в ареста.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване, пише Блиц.

Според данните по делото във фаталната нощ на 5 юни Филипов е шофирал със 148 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч в участъка, където е станал тежкият инцидент.

След съдебното заседание обвиняемият беше изведен от залата с белезници, а негови близки го посрещнаха разплакани.

Те поискаха обяснение и защо Филипов е бил заснеман.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!