Васил Филипов от трагедията на Челопешко шосе остава в ареста
Снимка Булфото
Васил Филипов, единият от шофьорите, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе, при която загинаха четирима души, остава за постоянно в ареста.
Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване, пише Блиц.
Според данните по делото във фаталната нощ на 5 юни Филипов е шофирал със 148 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч в участъка, където е станал тежкият инцидент.
След съдебното заседание обвиняемият беше изведен от залата с белезници, а негови близки го посрещнаха разплакани.
Те поискаха обяснение и защо Филипов е бил заснеман.
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