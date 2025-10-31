Васил Иванов окончателно осъди Костадин Костадинов за обиди

Кадър Нова тв

Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов е осъден да плати 5000 лв. на журналиста Васил Иванов, след като преди три дни Върховният касационен съд е отхвърлил окончателно жалбата на политика срещу решение на предишната инстанция, съобщи сайтът BIRD.

Делото е заведено заради реплики на Костадинов, публикувани във фейсбук профила му през 2020 г. Преди това Нова тв излъчва разследване на Иванов за къщата на партиеца във варненското село Константиново. Имотът е купен през 2019 г. с ипотечен кредит.

Костадинов нарича поръчков излъчения от телевизията репортаж, а журналиста - зависим. Съдът приема, че тези изявления са обидни и позорящи за журналиста,

"Липсата на достатъчно фактическо основание в подкрепа на оценъчните съждения означава, че в случая има злоупотреба със свободата на словото, злонамереност и отправяне на оскърбителни лични нападки. Това е виновно и противоправно поведение", се посочва в съдебното решение.

По делото Костадинов е представил и прекратено разследване на окръжната прокуратура във Варна, по което е проверявана покупката му. Нарушения не са открити. Според съда обаче това няма отношение към делото, заведено от журналиста.

