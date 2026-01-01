Васил Михайлов: И все пак имам надежда, че от младите ще се пръкнат по-нормални хора

кадър бТВ

Какви войводи ни липсват днес, накъде да ни водят и в какво трябва да вярваме? Това коментира в първия ден на 2026 година любимецът на поколения българи от екрана и сцената - големият Васил Михайлов.

„Абе, веднага се замислих играл ли съм цар. Точно цар май не съм играл. И сега всички сме царе! Ето, докато дойда от вкъщи до тука с таксито – много царе щяха да ни изпотрепят! Блъскат се, бутат се и всички -царе!, коментира актьорът пред бТВ.

Сега липсват войводи, сега ни трябват войводи! Грамотни, честни! Не така – моето си е моето, чуждото е общо! Няма ги…, коментира той.

Първо, нямаше чак такова бунтарство – ежедневно, ежечасно. Някак си имаше все още вярата, че можем да променим света, мамка му стара! Има публика. Радва ме публиката, че като влезе не си гледа телефоните. Радвам се, че сега човек може да избира. А не 2-3 представления, другото – забранено, както едно време. Играем и изведнъж на другия ден няма публика – някой се обадил…, посочи Михайлов.

В политиката не са никакви актьори. Там има набелязани хора, купени хора, продадени хора - поне това виждат очите ми още. И все пак имам надежда, че от младите ще се пръкнат по-нормални хора. Като казвам „нормални“ - образовани и отговорни, смята той.

На първо място да си върнем децата. Те трябва да дойдат тук, за да отворят очите на родителите си, на бабите и дядовците си и да им покажат, че има и друг свят освен България и България може да бъде в тоя свят, защото е в рая!, посочи Михайлов.

