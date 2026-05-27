Васил Михайлов имал зловеща татуировка: Умира този полицай, който е най-добрия

Кадър Булфото

Нови шокиращи разкрития изплуваха около прокурорския син Васил Михайлов, който в момента се намира зад решетките след зрелищното си залавяне на 22 май 2026 година, пише Глас нюз бг.

Източници, близки до обкръжението му, разказаха, че приятели на Михайлов били потресени от ужасяващ татус на крака му. Става дума за изображение на клекнал полицай, насочил пистолет, а над него стоял надписът „Умира този полицай, който е най-добрия“.

Според хора от близкото му обкръжение татуировката е предизвикала сериозен смут още преди последните му криминални прояви да станат обществено достояние.

Припомняме, че Васил Михайлов беше задържан на 22.05.2026 г., след като месеци наред бе издирван. След ареста той бе приведен в затвора за изтърпяване на ефективна присъда.

Едно от първите дела срещу Михайлов е за случай от 12 май 2022 година в Перник, когато край детска площадка той се заканил с убийство на мъж и му нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди.

По друго разследване прокурорският син е обвинен, че в продължение на месеци е отправял заплахи за убийство към жена от Перник, с която е имал връзка.

Прокуратурата съобщава още, че срещу него има дело за общо осем престъпления, извършени в периода 2021–2022 година. Сред обвиненията са: причиняване на средни телесни повреди; побои по хулигански подбуди; грубо нарушаване на обществения ред; закани с убийство.

