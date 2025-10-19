Васил Найденов: Не съм се чувал с Алла Пугачова, откакто го направи

кадри Нова телевизия

Легендата на българската поп музика Васил Найденов призна, че преди време с двама приятели архитекти на шега решили да правят партия. В интервю за Нова телевизия той разкри, че макар всичко да било само за забавление, доста бързо натрупал необходимите подписи, за да започне реално да прави нова политическа сила. „Политиката е част от живота, защото нещата се случват предна, на нашата улица, всеки е зависим от нея”, коментира любимият певец на няколко поколения. Той обаче призна, че никога не се е виждал като депутат или министър. „С Богдана ни каниха за депутати, ние го приехме като майтап”, допълни Васил Найденов. Той коментира и ситуацията с приятелката си Алла Пугачова и напускането ѝ на Русия заради несъгласие с режима на Путин.

„Не съм се чувал с нея, откакто го направи. Такова нещо не е лесно и само показва какво „характерче” е”, обясни певецът. Найденов призна също, че веднъж е мислил да емигрира, но тогава му помогнала Силвия Кацарова и дуетите с нея и най-вече „Огън от любов”. „Оженихме половин България”, отбеляза той.

„Чувствам се оценен в страната си, даже преоценен”, заяви Васил Найденов и с усмивка разкри, че такситата все го возят безплатно, а в тоалетните не му искат такса. „Вече трудно скачам по сцената, но чукам на дърво, че още помня текстовете. Станах на 75 и вече може би помъдрявам”, отбеляза певецът и допълни, че най-голямата награда за него винаги е била тази на публиката.

