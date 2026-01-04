Васил Найденов: Правителството падна, защото хората се умориха

кадър: Bulgaria ON AIR

Правителството падна, защото хората се умориха. Това заяви певецът Васил Найденов в ефира на предаването "Опорни хора".

И допълни: "Електоратът не трябва никога да бъде подценяван - било този, на който ние пеем, и другият електорат, който е по площадите или понякога не е бил на площадите".

Големият музикант бе гост в първото издание на предаването за 2026 година. В него той направи равносметка на 2025 година и отправи пожеланията си за новата година.

"Да е честита годината, да е добра, да сме малко по-добри и ние и повече да съумяваме да се вслушваме един в друг. Хайде, да не казвам да си помагаме и да бъдем добри, но малко повече да станем човеци. Защото животът е толкова къс, че няма смисъл от всичките тези ненужни паркетни състезания, които вървят. Всичко минава на един дъх, като в изкуството. Малко трябва човек философски да мисли. И нашите политици също трябва да започнат да мислят така", каза Васил Найденов пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Ганиела Ангелова дали антиправителствените протести от края на 2025 година са му напомнили за протестите през 90-те, в които се е включвал и той, Найденов отговори: "Имаше някакъв страхотен подем, имаше страхотна надежда. От площадите тогава въздухът беше наелектризиран".

"Сигурен съм, че това ще го кажат и в днешно време, преди броени седмици и по-младите хора, пък и не чак толкова младите, защото свободата не е само за млади. Свободата е за всички нас", категоричен бе легендарният певец.

"Демокрацията беше много интересно понятие, защото малко или много ние си го въобразявахме по друг начин. Демокрацията е за интелигентните хора. Демокрацията не е само за човека, който иска. Тя е отношение между хора. Хора, които знаят какво искат, знаят как да го постигнат и малко или много дават и необходимата енергия, а не само да им дойде така свише отгоре", обобщи Васил Найденов.

На финала той се обърна към зрителите и феновете си: "Искам просто да им благодаря, че толкова години ме търпят. Нашите професии са такива, които те задължават да продължаваш да се учиш и да бъдеш отговорен с тия хора. Те щом те обичат, значи ти си длъжен да даваш любов!"

