Васил Найденов: Удобно е за политиците да няма хора, които да мислят

Легенда на родната поп музика захапа елегантно политиците.

Много е удобно на политиците, на властимащите във всички държави, не само България, да няма хора, които да мислят. И винаги потенциалът е в студенти и интелектуалци, те са тия, които правят революция, които са не по-наивни, но които имат желание да направят нещо ново, да изградят живота си. Такива хора, обикновено, наистина са правили революции.

Това заяви Васил Найденов.

Не мога да си представя, че човек ще живее по един такъв начин, без да го интересува. Политиката е част от живота, защото това се случва на твоята улица, пред твоята градинка, в твоя квартал. Всеки един човек е зависим от това, което се случва. И нямаме право да седим безразлични. Има една такава песен, която пеем с Богдана: „Ние седим и чакаме сам да ни дойде света”, или светът, как ще бъде поправено граматически като подлог. Въпросът е, че света или светът няма да ни дойде сам. Човек сам трябва да си изгради този свят и малко ли много да си помогне, добави в "Събуди се" известният певец.

