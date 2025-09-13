Васил Найденов остави Петя Дикова без думи с интимно признание

Кадър БТВ

С неподражаемо чувство за хумор и доза сериозност, Васил Найденов направи поредица от откровения в ефир пред Петя Дикова в предаването "COOLt".

"Чувствам се на 100! Още не съм правил с..с – тепърва изучавам как се случват нещата. Точно тук, преди година, в "120 минути" ме питаха за интернет пространството. Чувствам, че все още имам наивитет. Той поражда чувство за бъдеще – че не съм направил всичко. Човек се учи цял живот", заяви певецът, предаде БТВ

