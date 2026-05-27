Васил Панайотов напусна "Тича": Благодаря на всички в Черно море

Снимка: ПФК Черно море

Капитанът на Черно море обяви официално, че напуска клуба, след като договорът му изтече.

Васил Панайотов изигра осем сезона за „моряците“, след като дойде при тях на 7 август 2018 година.

С екипа на варненци той записа 236 мача и 20 гола в елита.

Васко бе част от тези, които пренаписаха историята на Черно море със спечелените сребърни и бронзови медали в два поредни сезона.

Като част от варненския тим Панайотов изигра също 6 мача за националния отбор на България, в които вкара 1 гол.

„Благодаря на спортно-техническия щаб и Илиан Илиев за невероятната подкрепа и доверието в мен. Благодаря и на всички мои съотборници, с които делихме една съблекалня, един терен и една мечта. Огромно благодаря и на феновете на Черно море. За уважението, подкрепата и любовта към мен и моето семейство“, заяви Васил Панайотов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!