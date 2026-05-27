Васил Панайотов напусна "Тича": Благодаря на всички в Черно море
Снимка: ПФК Черно море
Капитанът на Черно море обяви официално, че напуска клуба, след като договорът му изтече.
Васил Панайотов изигра осем сезона за „моряците“, след като дойде при тях на 7 август 2018 година.
С екипа на варненци той записа 236 мача и 20 гола в елита.
Васко бе част от тези, които пренаписаха историята на Черно море със спечелените сребърни и бронзови медали в два поредни сезона.
Като част от варненския тим Панайотов изигра също 6 мача за националния отбор на България, в които вкара 1 гол.
„Благодаря на спортно-техническия щаб и Илиан Илиев за невероятната подкрепа и доверието в мен. Благодаря и на всички мои съотборници, с които делихме една съблекалня, един терен и една мечта. Огромно благодаря и на феновете на Черно море. За уважението, подкрепата и любовта към мен и моето семейство“, заяви Васил Панайотов.
