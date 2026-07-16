Васил Панайотов празнува рожден ден
Снимка Фейсбук, ПФК Черно море
Капитанът на Черно море Васил Панайотов празнува рожден ден днес.
Васко навършва 36 години, а след дни ще започне деветия си пореден сезон с екипа на "моряицте".
Личният празник на полузащитника бе отбелязан и на страницата на ПФК Черно море във Фейсбук.
Честит рожден на капитана на Черно море Васил Панайотов, написаха от варненския клуб.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!